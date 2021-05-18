BIST 1.463
DOLAR 8,35
EURO 10,19
ALTIN 501,48

Trabzon'da 3 yıl denedi sonunda başardı! Kilosunu 50 TL'den satıyor talep patladı

Trabzon'da 3 yıl denedi sonunda başardı! Kilosunu 50 TL'den satıyor talep patladı

TRABZON'da yaşayan Fikret Tayfur Kandaz, 3 yıldır denediği aronya üretiminde başarıya ulaştı.

Trabzon'da 3 yıl denedi sonunda başardı! Kilosunu 50 TL'den satıyor talep patladı

Kentte halk arasında 'süper meyve' olarak bilinen ve ana vatanı Kuzey Amerika olan aronya meyvesinin 3 yıl süren deneme üretimleri başarıyla tamamlandı. Karadeniz'e uyum sağlayan meyve için Tarım ve Orman Bakanlığı da destek kararı aldı. 

115
Trabzon'da 3 yıl denedi sonunda başardı! Kilosunu 50 TL'den satıyor talep patladı

Aronya fidan bedelinin yüzde 15'i ile bahçe tesisi kurmayı teşvik amacıyla yüzde 95'lere varan faiz indirimli kredi destekleri kullandırılacak. 

215
Trabzon'da 3 yıl denedi sonunda başardı! Kilosunu 50 TL'den satıyor talep patladı

Aronya, vitamin, mineral ve lif bakımından son derece zengin, antioksidan içeriği en yüksek kültür meyvelerinden biri olarak biliniyor. 

315
Trabzon'da 3 yıl denedi sonunda başardı! Kilosunu 50 TL'den satıyor talep patladı

Bağışıklık sistemini güçlendirerek soğuk algınlığı ve gribal enfeksiyonlara karşı metabolizmanın direncini artıran aronyanın üretimi desteklerle birlikte bölgede yaygınlaşması bekleniyor.

415