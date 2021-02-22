Trabzon Valiliği yapan büyük büyük dedesinden kale miras kaldı

Aslen Trabzonlu olan ve Balıkesir'de ikamet eden Şefika Seray Üçüncü, büyük büyük dedesi Üçüncüzade Ömer Paşa'dan kendilerine 700 yıllık kale kaldığını belirterek, "Üçüncüoğlu sülalesindenim. 700 yıllık bir kalenin varisi olduğumu bana söyleseler ben inanmazdım. Ancak şu an bunun mutluluğu ve sevinci içerisindeyim. Bu olay çevremde de büyük bir ilgiyle karşılandı. Dedem Üçüncüzade Ömer Paşa, Karadeniz'e kıyısı olan bütün il ve ilçelerin bağlı olduğu Trabzon Eyaleti'nin 1836 yılında valiliğini yaptı. O zamandan bu yana tabi Trabzon'un ilk kuruluşunda dedemin büyük emekleri oldu. Trabzon'da başlayan bir ayaklanma nedeniyle saray tarafından burada görevlendiriliyor ve oraya vali olarak atanıyor. Oradaki ayaklanmayı bastırıyor. Onun akabinde dedem Üçüncüzade Ömer Paşa, Trabzon'a yerleşiyor ve kendine saray yaptırıyor. Orada bulunan arazilerden satın alıyor. Dedem Üçüncüzade Ömer Paşa, Trabzon'da bir vakıf kuruyor. Vakfın gelirlerini etrafındaki fakir, fukaraya yardım ederek harcıyor. Kendi şahsi adına hiçbir şey yaptırmıyor" diye konuştu.