Trabzon şehidi Eren Bülbül mezarında anıldı Savcı Sayan ve Ağrılı annelerden ziyaret

"Arayıp soran başta Cumhurbaşkanımız ve İçişleri Bakanımız olmak üzere.."

Anma etkinliğinde Kuran-ı Kerim okunarak dua edilirken, anne Ayşe Bülbül, yaptığı konuşmada “Eren’in acısı bugün değil her zaman yüreğimde. Bizi bu acı günlerimizde arayıp soran başta Cumhurbaşkanımız ve İçişleri Bakanımız olmak üzere herkesten Allah razı olsun. Allah devletimize zeval vermesin” dedi.