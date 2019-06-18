Trabzon Araklı'daki selden acı haber: Ölü ve yaralılar var!
Trabzon'un Araklı ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana gelen taşkında şimdiye kadar 2 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin de arandığı bilgisine ulaşıldı.
Alınan bilgiye göre, ilçe merkezinde öğle saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle Araklı ilçesi ile bazı mahallere su taşkınları, sel ve heyelanlar meydana geldi.
Sağanak sonucu meydana gelen sel ve heyelanların en fazla etkili olduğu Yeşilyurt mahallesinde bir çok ev ve iş yeri zarar gördü.
Mahallede meydana gelen sel ve heyelanlar nedeniyle iki kişiye ulaşılamadığı öğrenildi. Olayın ardından Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, iş makineleri, Araklı Belediyesi ekipleri, 112 Acil Sağlık ve AFAD ekipleri de bölgeye gönderildi. Ekiplerin arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yaptığı açıklamada aranan vatandaşların bulunabilmesi için devletinin seferber olduğunu belirterek, "oluşan zararın telafisi için gerekli tüm destekler verilecektir" dedi.