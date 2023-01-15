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Tottenham Arsenal maçında saha karıştı! Premier Lig'de olaylı maç: Taraftar kaleciye tekme attı!

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Tottenham Arsenal maçında saha karıştı! Premier Lig'de olaylı maç: Taraftar kaleciye tekme attı!

İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında Arsenal, Tottenham'a konuk oldu. Kuzey Londra derbisinde Arsenal, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı ve liderliğini sürdürdü. Maç sonunda ise ortalık karıştı, Tottenham taraftarı sahaya girerek Arsenal kalecisi Ramsdale'ye tekme attı. İşte Premier Lig'de olaylara sahne olan maçta yaşananlar...

Tottenham Arsenal maçında saha karıştı! Premier Lig'de olaylı maç: Taraftar kaleciye tekme attı!

 İngiltere Premier Lig'in 20. haftası, Kuzey Londra derbisine sahne oldu. Tottenham ile Arsenal'in karşı karşıya geldiği mücadele, izleyenleri büyük heyecana sürükledi.

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Tottenham Arsenal maçında saha karıştı! Premier Lig'de olaylı maç: Taraftar kaleciye tekme attı!

 90 dakika boyunca oldukça gergin bir havada geçen maçı 2-0'lık skorla Arsenal kazandı. Topçular, bu sonuçla birlikte liderliğini sürdürdü.

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Tottenham Arsenal maçında saha karıştı! Premier Lig'de olaylı maç: Taraftar kaleciye tekme attı!

Tottenham ile Arsenal arasında oynanan karşılaşmanın ardından ise ortalık bir anda karıştı.

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Tottenham Arsenal maçında saha karıştı! Premier Lig'de olaylı maç: Taraftar kaleciye tekme attı!

Maç boyunca rakip takım futbolcuları ve taraftarlarına yönelik hareketleriyle dikkat çeken Arsenal kalecisi Ramsdale, müsabaka sonrasında da olayların başrolü oldu.

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