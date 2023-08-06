Toronto Karayip Karnavalı'ndan rengarenk kareler!
Kuzey Amerika'nın en büyük kültür festivali olan Toronto Karayip Karnavalı Cumartesi günü düzenlenen Büyük Geçit Töreni ile devam etti.
Kanada'nın Ontario eyaletinin Toronto kentinde, Karayip topluluklarının kültürlerini tanıtmayı amaçlayan ve 56'ncısı düzenlenen geleneksel "Toronto Karayip Karnavalı" coşkuyla kutlandı.
Ontario eyaletinin en kalabalık kenti olan Toronto'da düzenlenen karnavalda rengarenk kıyafetler giyen pek çok katılımcı sahne aldı.
Festival, 1838'de Kanada'da kölelerin tamamen özgürleştirilmesinin anısına 1967'den beri her sene Ağustos ayının ilk Cumartesi günü yapılıyor.
Karnavalda dansçılar renkli kostümler ve makyajlarla geçit törenine katıldı.