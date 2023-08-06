BIST 7.401
DOLAR 26,91
EURO 29,67
ALTIN 1.681,49

Toronto Karayip Karnavalı'ndan rengarenk kareler!

|
Toronto Karayip Karnavalı'ndan rengarenk kareler!

Kuzey Amerika'nın en büyük kültür festivali olan Toronto Karayip Karnavalı Cumartesi günü düzenlenen Büyük Geçit Töreni ile devam etti.

Toronto Karayip Karnavalı'ndan rengarenk kareler!

Kanada'nın Ontario eyaletinin Toronto kentinde, Karayip topluluklarının kültürlerini tanıtmayı amaçlayan ve 56'ncısı düzenlenen geleneksel "Toronto Karayip Karnavalı" coşkuyla kutlandı. 

132
Toronto Karayip Karnavalı'ndan rengarenk kareler!

Ontario eyaletinin en kalabalık kenti olan Toronto'da düzenlenen karnavalda rengarenk kıyafetler giyen pek çok katılımcı sahne aldı.

232
Toronto Karayip Karnavalı'ndan rengarenk kareler!

Festival, 1838'de Kanada'da kölelerin tamamen özgürleştirilmesinin anısına 1967'den beri her sene Ağustos ayının ilk Cumartesi günü yapılıyor.

332
Toronto Karayip Karnavalı'ndan rengarenk kareler!

Karnavalda dansçılar renkli kostümler ve makyajlarla geçit törenine katıldı.

432