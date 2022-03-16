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Toplu tecavüz skandalı! Ukrayna'daki savaştan kaçan genç kız kabusu yaşadı: Otel gemisinde...

Toplu tecavüz skandalı! Ukrayna'daki savaştan kaçan genç kız kabusu yaşadı: Otel gemisinde...

Rusya'nın işgalinden kaçan Ukraynalıların dramı sürüyor. Savaştan kaçan genç kız başına gelen korkunç olayla hayatının şokunu yaşadı.

Toplu tecavüz skandalı! Ukrayna'daki savaştan kaçan genç kız kabusu yaşadı: Otel gemisinde...

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali 21’inci gününde de sürerken, ülkeden kaçanların yaşadığı insanlık dramı da her gün uluslararası kamuoyunda gündem olmaya devam ediyor.

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Toplu tecavüz skandalı! Ukrayna'daki savaştan kaçan genç kız kabusu yaşadı: Otel gemisinde...

Ukrayna’daki bombalardan kaçarak Almanya’ya sığınan 18 yaşındaki Ukraynalı mültecinin, Irak ve Nijerya uyruklu iki kişinin tecavüzüne uğradığı iddia edildi.

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Toplu tecavüz skandalı! Ukrayna'daki savaştan kaçan genç kız kabusu yaşadı: Otel gemisinde...

Almanya’nın önde gelen gazetelerinden Bild’in haberine göre, olay, Almanya’da mültecilerin konaklaması için kullanılan “Oscar Wilde” otel gemisinde yaşandı.

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Toplu tecavüz skandalı! Ukrayna'daki savaştan kaçan genç kız kabusu yaşadı: Otel gemisinde...

Iraklı (37) ve Nijeryalı (26) iki mültecinin tecavüzüne uğrayan genç kadın ülke gündemine oturdu. 

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