Toplu tecavüz skandalı! Ukrayna'daki savaştan kaçan genç kız kabusu yaşadı: Otel gemisinde...
Rusya'nın işgalinden kaçan Ukraynalıların dramı sürüyor. Savaştan kaçan genç kız başına gelen korkunç olayla hayatının şokunu yaşadı.
Rusya’nın Ukrayna’yı işgali 21’inci gününde de sürerken, ülkeden kaçanların yaşadığı insanlık dramı da her gün uluslararası kamuoyunda gündem olmaya devam ediyor.
Ukrayna’daki bombalardan kaçarak Almanya’ya sığınan 18 yaşındaki Ukraynalı mültecinin, Irak ve Nijerya uyruklu iki kişinin tecavüzüne uğradığı iddia edildi.
Almanya’nın önde gelen gazetelerinden Bild’in haberine göre, olay, Almanya’da mültecilerin konaklaması için kullanılan “Oscar Wilde” otel gemisinde yaşandı.
Iraklı (37) ve Nijeryalı (26) iki mültecinin tecavüzüne uğrayan genç kadın ülke gündemine oturdu.