Topkapı Sarayı'ndaki bin 500 tonluk yük kaldırıldı Kayan bölgeye çok yakındı

Restorasyon çalışmaları kapsamında zeminde kaymaya ve binada çatlaklara sebep olan Köşk'ün çatı sistemindeki betonlar kaldırıldı. Bin 500 tonluk beton kütle, bloklar halinde kesilerek kule vinç yardımı ile yapıdan uzaklaştırıldı. Koruma ve Bilim Kurulu onaylı proje kapsamında çatıda yeni bir çelik hatıl ve çapraz gergi sistemi oluşturuldu. Kaldırılan beton kütle yerine, ahşap kubbe montajları yapıldı. Kubbe ve çatı sistemleri, Osmanlı döneminde olduğu gibi geleneksel yöntemlerle önce çamur sıvayla sonra kurşun plakalarla kaplanmaya başlandı.