Topkapı Sarayı 2 milyon ziyaretçiyi ağırladı!
İstanbul’un kültürel ve tarihi mekanlarından biri olan Topkapı Sarayı yoğun ilgi görmeye devam ediyor. En çok rağbet gören kültürel miraslar arasında yer alan Topkapı Sarayı bu yılın ilk 6 ayında yaklaşık 2 milyon kişiyi ağırladı.
Topkapı Sarayı’nın Cumhurbaşkanlığı’na bağlı Milli Saraylar devriyle hız kazanan restorasyon çalışmaları neticesinde 2014 yılından beri kapalı olan Fatih Köşkü, Seferli Koğuşu ve Hazine Koğuşu bu yıl yeniden ziyarete açıldı. Mukaddes Emanetler Dairesi yenilendi ve sergilenen eser sayısı 5 katına çıkarıldı.
Sarayın son yapısı Mecidiye Köşkü, 165 yıl sonra tarihinde ilk defa ziyaretçiyle buluştu.
Gelenekle geleceği birleştiren konseptler oluşturuldu ve bu temaya uygun sergileme düzenleri kuruldu. Güvenlik, iklimlendirme, vitrinleme sistemleri ve sergileme ekipmanları modernize edilen 5 büyük bölüm, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı törenle ziyarete açıldı.
Enderun Avlusu’nda yer alan Fatih Köşkü, Seferli Koğuşu ve Hazine Koğuşu ile 4. avluda bulunan Mecidiye Köşkü’nün açılışıyla Topkapı Sarayı’nda ziyaret edilebilen alana 2 bin 150 metrekare daha eklendi.