Topkapı Sarayı 2 milyon ziyaretçiyi ağırladı!

Topkapı Sarayı’nın Cumhurbaşkanlığı’na bağlı Milli Saraylar devriyle hız kazanan restorasyon çalışmaları neticesinde 2014 yılından beri kapalı olan Fatih Köşkü, Seferli Koğuşu ve Hazine Koğuşu bu yıl yeniden ziyarete açıldı. Mukaddes Emanetler Dairesi yenilendi ve sergilenen eser sayısı 5 katına çıkarıldı.