Tonlarca üretiliyor! Rusya Japonya'dan Ordu'ya sipariş yağıyor: Ekonomiye 180 milyon TL'lik katkı
ORDU'nun Perşembe ve Altınordu ilçesinde bulunan kafeslerde üretilen 5 bin 111 ton kültür balığı, iç piyasanın yanı sıra Rusya ve Japonya’ya da ihraç ediliyor.
Perşembe ve Altınordu ilçesinin sahile 500 metre açıklarında kurulan, 5 bin 750 ton üretim kapasitesi bulunan, geçen yıl ise 5 bin 111 ton üretim yapılan kafeslerde her yıl binlerce ton balık üretimi yapılıyor.
Yaklaşık 25 yıl önce üretimine deneme amaçlı başlanan ve gittikçe üretimi arttırılan kültür (havuz) balıklarının yetişkinleri 5 kilograma kadar ulaşabilirken, ülke ve Ordu ili ekonomisine ise yıllık yaklaşık 180 milyon TL katkı sağlıyor. Kimyasal madde ile üretilemeyen ve düzenli olarak gerekli kontrol ve denetimlerin sağlandığı kafes balıkları yaklaşık 5 yıldır da Rusya ve Japonya ülkelerine ihraç ediliyor.
Kültür balıkçılığı hakkında bilgilendirmelerde bulunan Ordu İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, “İlimiz 121 kilometre kıyı sahil şeridi olan il konumundadır. Denize 121 kilometre sahil şeridinin olması su ürünleri avcılığını ve su ürünleri yetiştiriciliğini ilimiz için önemli kılmaktadır. Perşembe ve Altınordu ilçelerimizde 7 adet denizde kafes balıkçılığı yapan işletmemiz mevcut." diye konuştu.
Yılmaz "Bu işletmelerimizin toplam kapasitesi 4 bin 850 tondur. Aynı şekilde iç sularımızda Topçam Baraj Gölü’nde 3 tane daha kafes balıkçılığı işletmemiz mevcut olup, bu işletmelerimizin de 650 ton kurulu kapasitesi mevcut. Toplamda da 5 bin 500 ton kafes balıkçılığı yapan işletmelerimiz mevcut. Küçük işletmelerin de devreye girmesi ile beraber toplam 5 bin 750 ton kurulu kapasiteye sahip bulunuyoruz” dedi.