Tomris Giritlioğlu'ndan Kalp Yarası için olay sözler: Sessiz kalmayı tercih ettim

Süreç Film tarafından çekimi yapılan ve yakın zamanda ATV yayınlanması düşünülen Kalp Yarası dizisinin hazırlıkları devam ediyor. Oyuncular ve set ekibi Kalp Yarası dizisini bir an önce ekranlarda hayranları ile buluşturmak istiyor. Bunun ekip büyük özveri ile çalışmaya devam ediyor.