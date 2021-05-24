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Tomris Giritlioğlu'ndan Kalp Yarası için olay sözler: Sessiz kalmayı tercih ettim

Tomris Giritlioğlu'ndan Kalp Yarası için olay sözler: Sessiz kalmayı tercih ettim

ATV ekranlara gelmeye hazırlanan Kalp Yarası dizisiyle ilgili yönetmen ve yazar Tomris Giritlioğlu'nun sözleri olay oldu.

Tomris Giritlioğlu'ndan Kalp Yarası için olay sözler: Sessiz kalmayı tercih ettim

Süreç Film tarafından çekimi yapılan ve yakın zamanda ATV yayınlanması düşünülen Kalp Yarası dizisinin hazırlıkları devam ediyor. Oyuncular ve set ekibi Kalp Yarası dizisini bir an önce ekranlarda hayranları ile buluşturmak istiyor. Bunun ekip büyük özveri ile çalışmaya devam ediyor.

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Tomris Giritlioğlu'ndan Kalp Yarası için olay sözler: Sessiz kalmayı tercih ettim

Kalp Yarası dizisinin hikaye yazarı Tomris Giritlioğlu'dan sosyal medya hesabından çok sert bir açıklama yaptı. 

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Tomris Giritlioğlu'ndan Kalp Yarası için olay sözler: Sessiz kalmayı tercih ettim

Yazar Kalp Yarası dizisinin hikayesini Teklif adlı hikayesinden uyarladı. Bugüne kadar birçok dizi hikayesine imzasını atan ve oldukça başarılı olan, Tomris Giritlioğlu bu hikayesinde yine aynı şekilde başarı göstermesi bekleniyor.

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Tomris Giritlioğlu'ndan Kalp Yarası için olay sözler: Sessiz kalmayı tercih ettim

Tomris Giritlioğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı açıklama gündeme bomba gibi düştü.

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