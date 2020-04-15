Tom Hanks'in eşi Rita Wilson: Daha önce hiç böylesini yaşamadım
Tom Hanks ile birlikte corona virüse yakalanan ve tedavi sonrası iyileşen Rita Wilson, hastalık sürecini anlattı. Ağrı ve ateş belirtilerini taşıdığını söyleyen Wilson, “Daha önce hiç yaşamadığım gibi bir titreme geldi” sözlerini kullandı.
Ünlü aktör Tom Hanks (63) ile şarkıcı eşi Rita Wilson (63), Hanks’in Elvis Presley’nin hayatını anlatan filminin çekimleri için bulundukları Avustralya’da corona virüse yakalandıklarını açıklamış, gördükleri tedavi ve karantina süreci sonrası iyileşerek ABD’deki evlerine döndüler.
"Hiç yaşamadığım bir titreme": Rita Wilson, iyileştikten sonra ilk kez CBS This Morning adlı TV programına katılarak corona virüs deneyimini anlattı. “Son derece ağrılı, rahatsız hissettim, bana dokunulmasını istemedim. Sonra ateş başladı” diyen Wilson, “Daha önce hiç yaşamadığım gibi bir titreme geldi” diye konuştu.
Ateşinin 39 dereceye çıktığını söyleyen Wilson, hastalık döneminde kendini hep çok yorgun hissettiğini belirtti. Şimdi eşi Tom Hanks ile Los Angeles’taki evlerinde bulunan Wilson, Hanks’in belirtilerini ‘hafif’ olarak nitelendirdi.
Tom Hanks’in deneyimi hakkında da konuşan Wilson, “Ateşi o kadar yüksek değildi. Tat ya da koku alma duyusunu kaybetmedi, ama yine de bu hastalıkla başa çıkmak bizim için aynı zamanı aldı” dedi.