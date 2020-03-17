Tom Hanks ve eşi Rita Wilson Coronavirüsten kurtuldular! Taburcu edildiler

63 yaşındaki ünlü oyuncu Instagram'dan yaptığı paylaşımda “Soğuk algınlığı ve bazı vücut ağrılarımız oldu, yorgun hissettik. Hafif ateşle beraber Rita’nın titremeleri de vardı” diyerek yaşadıkları süreci takipçilerine duyurmuştu.