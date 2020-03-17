Tom Hanks ve eşi Rita Wilson Coronavirüsten kurtuldular! Taburcu edildiler
Geçtiğimiz günlerde Avustralya tatilinde koronavirüse yakalanan Amerikalı aktör Tom Hanks ile eşi Rita Wilson karantinaya alınmıştı. Bir süre karantinada olan Tom Hanks ve eşi Rita Wilson'dan sevindiren haber geldi.
Coronavirüse yakalanan ünlülerin sayısı günden güne artarken, geçtiğimiz günlerde Avustralya tatilinde koronavirüse yakalanan Amerikalı aktör Tom Hanks ile eşi Rita Wilson karantinaya alınmıştı. Mutlu çiftten bugün sevindiren haber geldi.
Hastanede birkaç gündür tedavi görmekte olan ünlü aktör Tom Hanks ve eşi Rita Wilson, doktorların onayıyla hastaneden ayrılıp serbest kaldılar. Çift, kendilerini Queensland’taki kiralık evlerinde karantinaya aldılar.
63 yaşındaki ünlü oyuncu Instagram'dan yaptığı paylaşımda “Soğuk algınlığı ve bazı vücut ağrılarımız oldu, yorgun hissettik. Hafif ateşle beraber Rita’nın titremeleri de vardı” diyerek yaşadıkları süreci takipçilerine duyurmuştu.
Çiftin bulunduğu Queensland’da şimdiye kadar onaylanmış 68 vaka açıklandı. Avustralya Başbakanı pazartesi günü ülkeye gelen herkesin kendisini 14 gün izole etmesi gerektiğini açıkladı.