Tolgahan Sayışman'ın 3,5 aylık oğlu babasıyla beraber rol aldı oyuncu oldu
Yakın zamanda baba olan ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman, yeni dizisi Şampiyon için oğluyla beraber kameralar karşısına geçti. Üç buçuk aylık Efehan bebek şimdiden oyuncu oldu.
TRT 1 ekranlarında yayınlanmaya başlayacak olan Şampiyon dizisinde başrol oynayan Tolgahan Sayışman, ilk kez 3,5 aylık oğlu Efehan ile kameralar karşısına geçti. Sayışman, dizide oğlu Güneş için ringlere dönmek isteyen Kafkas lakaplı eski şampiyon boksör Fırat Bölükbaşı'nı oynayacak.
Şampiyon için bu role Dünya Kickbox Şampiyonu Mücahit Kulak ile hazırlanan Tolgahan Sayışman'ın oğlu da dizide yer aldı. Dizide 'Güneş'in bebekliğini, Tolgahan Sayışman ve eşi Almeda Abazi'nin 3.5 aylık oğlu Efehan canlandırdı.
İki gün süren çekimlerde Efehan ilk kez kamera karşısına babasıyla geçti. Setteki anların ilk görüntüleri ise 2. Sayfa programında yayınlandı.
Oğlu ilk kez kamera karşısına geçen Almeda Abazi ise 2 gün süren çekimlerde oğlunu hiç yalnız bırakmadı. İlk bebeğini kucağına alan Abazi, sette gözünü bir an olsun çocuğunun gözünden ayırmadı.