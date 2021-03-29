Tolgahan Sayışman'ın 30 haftalık hamile eşi Almeda Abazi ve çocukları korona oldu!
Mutasyonlu virüse yakalanan Tolgahan Sayışman'ın eşi Almeda Abazi ve oğulları Efehan da koronavirüse yakalandı.
Geçtiğimiz haftalarca Tolgahan Sayışman, mutasyonlu virüse yakalandı ve apar topar hastaneye kaldırıldı. Sosyal medya hesabı Instagram'dan sağlık durumu hakkında açıklama yapan Sayışman, mutasyonlu virüs nedeniyle testlerin önce negatif ardından pozitif çıktığını şu sözlerle anlattı:
"Az önce Kovid-19 olduğumu öğrendim. Bir süredir evde tedavi görüyordum. Yapılan testler negatifti. Ancak bugün son olarak yaptırdığım test pozitif çıktı. Yeni mutasyonlu virüs testlerde ilk etapta pozitif gözükmeyebiliyormuş. Tedavime hastanede devam etme kararı aldık.''
''Herkesi çok daha dikkatli olmaya davet ediyorum. Herkese sağlık günler temenni ediyorum" diyen ünlü oyuncunun hamile eşi ve çocuğu da koronavirüse yakalandı.
30 haftalık hamile olan Almeda Abazi, hamileliği nedeniyle ilaç kullanamadığını, virüsü vitaminlerle atlatmaya çalıştığını söyledi.