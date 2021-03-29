Tolgahan Sayışman'ın 30 haftalık hamile eşi Almeda Abazi ve çocukları korona oldu!

"Az önce Kovid-19 olduğumu öğrendim. Bir süredir evde tedavi görüyordum. Yapılan testler negatifti. Ancak bugün son olarak yaptırdığım test pozitif çıktı. Yeni mutasyonlu virüs testlerde ilk etapta pozitif gözükmeyebiliyormuş. Tedavime hastanede devam etme kararı aldık.''