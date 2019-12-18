Tolgahan Sayışman'dan eşi Almeda Abazi'ye ikinci çocuk göndermesi
Şampiyon dizisinde Kafkas rolüne hayat veren yıldız oyuncu Tolgahan Sayışman'ın doğum günü unutulmadı.
TRT1'de yayınlanan Şampiyon dizisinde rol alan Tolgahan Sayışman ve Erkan Avcı'nın doğum günü unutulmadı. Usta oyuncu Erdal Özyağcılar, set arkadaşlarının doğum günlerini kutladı.
Erdal Özyağcılar, Sayışman ve Avcı için pasta kesti. Usta oyuncuyu elinde pastayla gören Tolgahan Sayışman ve Avcı, duygu dolu anlar yaşadı. Sayışman mumları üflerken “İkinci çocuk”, Erkan Avcı ise “Aşk, evlilik” diledi.
TRT1'de büyük umutlarla yeni sezona başlayan Şampiyon dizisi reytinglerde büyük hayal kırıklığı yaşattı. Başrollerinde Erdal Özyağcılar, Tolgahan Sayışman, Erkan Avcı gibi oyuncuların olduğu dizi istenilen etkiyi yaratamadı.
Şampiyon dizisi reytinglerde yenilince yapımcılar diziyi erken final ile bitirme kararı aldı. Dizi 26 Aralık'da 16. bölüm ile ekranlara veda edecek.