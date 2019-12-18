Tolgahan Sayışman'dan eşi Almeda Abazi'ye ikinci çocuk göndermesi

Erdal Özyağcılar, Sayışman ve Avcı için pasta kesti. Usta oyuncuyu elinde pastayla gören Tolgahan Sayışman ve Avcı, duygu dolu anlar yaşadı. Sayışman mumları üflerken “İkinci çocuk”, Erkan Avcı ise “Aşk, evlilik” diledi.