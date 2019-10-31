Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi'nin bebeğine ne oldu ameliyat edildi
Tolgahan Sayışman ve model eşi Almeda Abazi çiftinin 5 ay önce dünyaya gelen Efehan ismindeki bebekleri apar topar ameliyata alındı.
2017 yılında dünyaevine giren Almeda Abazi ve Tolgahan Sayışman ikilisi, Mayıs ayında anne-baba olmanın sevincini yaşamışlardı. Ancak Efehan bebeğin kafasındaki bir kistten dolayı bugün ameliyata alındığı öğrenildi.
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Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programının son dakika olarak geçtiği bilgiye göre Efehan bebeğin ameliyata alındığı ve rahatsızlığın sebebinin kafasında oluşan dermoid kist olduğu söylendi.
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Son durumu nasıl: Ameliyatın bittiği öğrenilirken gerçekleştirilen operasyonun ardından Efehan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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Geçmiş olsun mesajları yağdı: Çiftin çok sayıda seveni ise hem sosyal medya hesaplarından hem de DM yoluyla Efehan'a geçmiş olsun dileklerini iletti.
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