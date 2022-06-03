Tolgahan Sayışman o soru karşısında gözyaşlarına boğuldu

Sunucu Özgen'in "Tolgahan Sayışman babasından neler gördü?" sorusu üzerine gözyaşlarını tutamadı. Ekranda ilk kez ağlayan iki çocuk babası oyuncu, "Böyle bir soruya böyle bir tepki vereceğimi bilmiyordum. Böyle bir adam değilim. Babam deyince aklıma Efehan geliyor, babama yaptığım yanlışlar gözümün önüne geliyor. Ondan böyle etkilendim. Duygulanmamın nedeni sadece babam da değil, çok fazla olay… Erkek evladınız olunca anlayabileceksiniz bazı şeyleri" dedi.