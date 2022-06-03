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Tolgahan Sayışman o soru karşısında gözyaşlarına boğuldu

Tolgahan Sayışman o soru karşısında gözyaşlarına boğuldu

Cansu Canan Özgen'in programına konuk olan yakışıklı oyuncu Tolgahan Sayışman, babasıyla ilgili, "Tolgahan Sayışman babasından neler gördü?" sorusu karşısında gözyaşlarına hakim olamadı. Sayışman birkaç saniye durakladıktan sonra, "Babama yaptığım yanlışlar gözümün önüne geliyor, ondan böyle oldum" dedi.

Tolgahan Sayışman o soru karşısında gözyaşlarına boğuldu

Ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman, BluTV'de yayınlanan "Cansu Canan Özgen ile 40" programına konuk oldu. Sayışman babasıyla ilgili sorulan soruya gözyaşları içinde cevap verdi.

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Tolgahan Sayışman o soru karşısında gözyaşlarına boğuldu

Sunucu Özgen'in "Tolgahan Sayışman babasından neler gördü?" sorusu üzerine gözyaşlarını tutamadı. Ekranda ilk kez ağlayan iki çocuk babası oyuncu, "Böyle bir soruya böyle bir tepki vereceğimi bilmiyordum. Böyle bir adam değilim. Babam deyince aklıma Efehan geliyor, babama yaptığım yanlışlar gözümün önüne geliyor. Ondan böyle etkilendim. Duygulanmamın nedeni sadece babam da değil, çok fazla olay… Erkek evladınız olunca anlayabileceksiniz bazı şeyleri" dedi. 

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Tolgahan Sayışman o soru karşısında gözyaşlarına boğuldu

 Soruları tüm içtenliğiyle yanıtlayan oyuncu, babasının adını duyunca duygusal anlar yaşadı.



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Tolgahan Sayışman o soru karşısında gözyaşlarına boğuldu

Tolgahan Sayışman, yapımcılığını ve başrolünü üstlendiği "Aynasız Haluk" filmi setinde...

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