Tolgahan Sayışman kaza geçirdi başka araca çarpmamak için takla attı!
İZMİR'e giden Tolgahan Sayışman, dönüş yolunda bir başka araca çarpmamak için yaptığı manevrayla trafik kazasına karıştı.
Geçtiğimiz hafta Tolgahan Sayışman bir iş için yakın arkadaşı Tuncay ile beraber İzmir'e gitti. İkili, dönüş yolunca ise oldukça talihsiz bir olay yaşadı.
Sürücü koltuğunda oturan Sayışman'ın arkadaşı, önlerinde kaza yapan başka bir araca vurmamak için manevra yapınca araç takla attı.
Tolgahan Sayışman ve arkadaşı, aracın hava yastıkları ve takılı olan emniyet kemerleri sayesinde kazadan ciddi bir yara almadan kurtuldu.
Olay yerine gelen polis ekipleri ve jandarmanın yardımıyla araçlar çekildi. Sayışman ile arkadaşı önce hastaneye kaldırıldı, ardından özel bir araçla evlerine gönderildi.