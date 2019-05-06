Tolga Sarıtaş basından kaçtı! Trafiği birbirine kattı

Levent'te bir mekanda sevgilisiyle eğlenen Tolga Sarıtaş, mekanın girişinde basın mensuplarını fark edince mekanın arka kapısından çıkış yaptı. Sevgilisiyle birlikte şoförlü arabasıyla Kalamış’taki evine giden oyuncu, basın mensuplarının orada olduğunu anlayınca hızla arabasına geri bindi.