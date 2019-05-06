Tolga Sarıtaş basından kaçtı! Trafiği birbirine kattı
Söz dizisinin yıldız başrol oyuncusu Tolga Sarıtaş, geçtiğimiz gün bir mekanda sevgilisiyle eğlendi. Mekandan çıkışta gazetecilere yakalanmak istemeyen oyuncu trafiği birbirine kattı.
Levent'te bir mekanda sevgilisiyle eğlenen Tolga Sarıtaş, mekanın girişinde basın mensuplarını fark edince mekanın arka kapısından çıkış yaptı. Sevgilisiyle birlikte şoförlü arabasıyla Kalamış’taki evine giden oyuncu, basın mensuplarının orada olduğunu anlayınca hızla arabasına geri bindi.
110
Şoförüne ,”Bas gaza” diyen Tolga Sarıtaş, gazetecilerden Bağdat Caddesi'nde tehlikeli hareketler yaparak kaçmaya çalıştı. Trafik kurallarına uymayan oyuncu, lüks arabasıyla kırmızı ışıklara durmayarak geçti.
210
Sevgilisiyle görüntülenmek istemeyen oyuncu bir arkadaşını arayarak Ortaköy’deki sitesinin evinin yolunu tuttu.
310
Site girişinde güvenlik görevlilerine, “Tutun bunları bırakmayın, almayın” diyerek bağırdı.
410