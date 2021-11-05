Tolga Karel canlı yayında 4. kez baba olacağının müjdesini verdi

"Hanımla çok güzel çocuklar yapıyoruz niye duralım ki dedik"

Kendi lojistik firmasını kuran ve oyunculuğu bırakan Tolga Karel, TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına telefonla bağlandı. Evliliğinin güzel devam ettiğini söyleyen oyuncu, 4. kez baba olacağını duyurdu. Eşinin 2,5 aylık hamile olduğunu açıklayan Karel, "Şuan cinsiyet belli değil. Hanımla çok güzel çocuklar yapıyoruz niye duralım ki dedik" dedi.