Tolga Karel Amerika'yı kötüleyen Sermiyan Midyat'a demediğini bırakmadı

Tolga Karel'e Sermiyan Midyat'ın bu açıklamaları hakkındaki fikri sorulunca ise Karel, demediğini bırakmadı. Karel, eleştirinin dozunu kaçırarak şunları söyledi:

"S....n gitsin. Yaranmak için ne yapacağını şaşırmış it. Ben ne ekmek yediğim yeri kötülerim ne de memleketimi kimseye ezdiririm.''