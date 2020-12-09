Tolga Karel Amerika'yı kötüleyen Sermiyan Midyat'a demediğini bırakmadı
Hayatını Amerika'da idame ettiren Tolga Karel, Amerika'yı kötüleyen Sermiyan Midyat hakkında skandal sözlere imza attı. Karel, Midyat'ın eski sevgilisi Sevcan Yaşar'a uyguladığı şiddet iddasına da değindi.
Yaprak Dökümü dizisiyle tanınan Tolga Karel, oyunculuğu bıraktı Amerika'ya taşındı. Amerika'da TIR şoförü olarak hayatını sürdüren Karel, sosyal medya üzerinden kendisine sorulan Sermiyan Midyat sorusuyla çileden çıktı. Midyat, geçtiğimiz gün Amerika'ya gittiğini ve orada koronavirüs tedbirlerine uyulmadığını söyleyerek ''Ülkemin kıymetini anladım'' dedi.
Tolga Karel'e Sermiyan Midyat'ın bu açıklamaları hakkındaki fikri sorulunca ise Karel, demediğini bırakmadı. Karel, eleştirinin dozunu kaçırarak şunları söyledi:
"S....n gitsin. Yaranmak için ne yapacağını şaşırmış it. Ben ne ekmek yediğim yeri kötülerim ne de memleketimi kimseye ezdiririm.''
''Şunu da söyleseymiş ya videoda; Sermiyan Midyat, Türkiye'de kadın dövdüğünde elini kolunu sallaya sallaya geziyorsun, gel o kadına şiddeti burada Amerika'da yap bakalım nereden ne alıyorlar."
Tolga Karel'in bu açıklamalarını okuyanların ağzı açık kalırken herkes Sermiyan Midyat'ın neler söylediğini merak etti. İşte Sermiyan Midyat'ın Amerika'da çektiği videodaki açıklamaları...