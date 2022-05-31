Tolga Çevik eşine öyle sürpriz yaptı ki görenler mest oldu! İşte 40. yaşa özel hediyesi
Komedyen Tolga Çevik, 2004 yılında dünya evine girdiği eşi Özge Çevik'in 40. yaş gününde unutulmayacak bir sürpriz yaptı. Eşine yeniden evlenme teklifi eden Tolga Çevik, bu anları Instagram hesabından paylaştı. Tektaş yüzük hediye eden komedyen Çevik sosyal medyada büyük beğeni topladı. Eşi Özge Çevik sevincini sosyal medya hesabından paylaştı. 18 yıllık evliliklerini bu sürprizle taçlandıran çiftin aşkları hayran bıraktı.
48 yaşındaki sempatik komedyen, eşi Özge Çevik'in doğum gününü tektaş yüzük hediye ederek kutladı. Özge Çevik bu anları, "40. yaşımın gelişini evlilik teklifiyle yumuşatan eşime teşekkürlerimi sunar, yavrularımız ve gıdılarımızla beraber nice mutlu yıllarımız olmasını dilerim. Sizlere de mutlu yıllar dilerim." sözleriyle paylaştı.
48 yaşındaki ünlü isim, eşinin doğum gününe özel tektaş yüzük ile Özge Çevik'in önünde diz çöktü.
Başarılı komedyen Tolga Çevik geçtiğimiz ay 48. doğum gününü, Instagram hesabından, "Bütün güzel dilekler için çoook teşekkür ederim🙏🏻🎉" ifadeleriyle paylaşarak esprili tavrını ortaya koymuştu. Paylaştığı fotoğraf çok sayıda beğeni almıştı.
Komedyen Çevik, geçen aylarda konuk olduğu "Fatih Altaylı ile Bire Bir" programında samimi açıklamalarda bulunmuştu. Çevik, "Ben çocukluğumdan beri aile adamı olmayı seven biriyim. Öyle bir ailede büyüdüm. Akşam yemeği ailecek yenir. Evde elektrik kesilince ailenin en güzel zamanları. Muhabbet başlıyor. Özge gençliğini anlatıyor, ben konuşuyorum. Çocuklar soru soruyor. Bir bakıyoruz 2.5 saat geçmiş." açıklamalarında bulunmuştu.