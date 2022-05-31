Tolga Çevik eşine öyle sürpriz yaptı ki görenler mest oldu! İşte 40. yaşa özel hediyesi

Komedyen Çevik, geçen aylarda konuk olduğu "Fatih Altaylı ile Bire Bir" programında samimi açıklamalarda bulunmuştu. Çevik, "Ben çocukluğumdan beri aile adamı olmayı seven biriyim. Öyle bir ailede büyüdüm. Akşam yemeği ailecek yenir. Evde elektrik kesilince ailenin en güzel zamanları. Muhabbet başlıyor. Özge gençliğini anlatıyor, ben konuşuyorum. Çocuklar soru soruyor. Bir bakıyoruz 2.5 saat geçmiş." açıklamalarında bulunmuştu.