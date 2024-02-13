Toksik yapı

22 Aralık’ta PKK, Kuzey Irak’ta Hakurk’ta,

23 Aralık’ta yine PKK, Yine Kuzey Irak,

12 Ocak’ta PKK, tekrardan Metina’da terör faaliyeti.

30 Aralık’ta Hizbut Tahrir üyesi Y.T Ata’nın kabrinde Anıtkabir’de şeriat çağrısı yaptı.

1 Ocak’ta Gazze’ye destek mitinginden dönen İsmail Aydemir, Kelime-i Tevhit bayrağı taşıdığı için yumruklu saldırıya uğradı.

8 Ocak’ta Ö.S; Fatih Cami imamı Galip Usta ve cemaatten Bilal Erdem’i bıçakla yaraladı.

28 Ocak’ta Sarıyer Büyükdere de; Santa Maria kilisesine DEAŞ’lı iki terörist tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Tuncer Cihan isimli vatandaşımız hayatını kaybetti.

6 Şubat’ta Çağlayan Adliyesi’ne silahlı saldırı düzenleyen DHKP-C’li iki terörist vurularak öldürüldü.

Bütün bu yapılanların amacı “ülkemizde güvenlik sorunun olduğunu” bunun yanında “bir terör tufanının yaşandığına” ve seçim sürecinin baltalanmasına yönelik ön yargıların oluşmasını sağlamaktır.

Bu planlanmış planlar için maşa olarak terör örgütlerini kullanıyorlar. Bunun için de bütün tuşlara aynı anda basıyorlar. Demek ki kumanda ellerinde. Aynı ağızdan emir alıp, Türkiye’yi karıştırmak istiyorlar.

Hesaba katmadıkları bir şey var. Türkiye eski Türkiye değil. Failler anında yakalanıyor, olaylar irmek gibi sökülüyor. Hücre evleri yok ediliyor. Eylem hazırlığı içinde olanların, eylemleri hayata geçmeden gereği yapılıyor.

Küçükçekmece’deki saldırganların biri yakalandı. Diğerlerinin peşinde polisimiz. İçişleri Bakanlığımız bünyesindeki tüm teşkilat üyelerinin çalışma performansları takdire şayan.

Yaşanan bu saldırılarda siyasal tüm hırslar rafa kaldırılmalıdır. Hepimiz aynı tastan çorba içmek için aynı sofranın etrafında toplanmalıyız böylesi bir durumda.

Seçimlere gidilirken bir belediye başkan adayının seçim çalışması yaptığı yerde gerçekleştirilen saldırının, siyasi bir saldırı olduğu ortadadır.

Bu arada henüz fiiliyata geçememiş 100’den fazla eylem polisimizin takibi ve dikkati sonucunca başarısızlıkla sonuçlandı. Failleri tabi ki yakalandı. Gereği yapıldı.

Bizim gidecek bir ülkemiz yok. Ama herkesin gelecek bir Türkiye’si var. Suriye, Ukrayna, Rusya, Filistin, Bosna ve daha pek çok ülke…