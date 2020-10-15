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TOKİ o illerde çekilişsiz kurasız konut satışına çıktı 131 bin liradan başlayan evler

Toplu Konut İdaresi (TOKİ), dar gelirli vatandaşlar için konut satışına devam ediyor. Uygun fiyatlarla satışa çıkarılan konutlar taksitle de alınabiliyor. İşte bazı illerde çekilişsiz kurasız uygun fiyata alınabilecek o konutlar...

TOKİ alt gelir grubundaki vatandaşlar için çok uygun fiyatlara konut satışı yapıyor. Ülkenin çeşitli illerinde birçok daire açık satış yöntemiyle alıcılarını bekliyor. Alt gelir grubu için en uygun 131 bin 603 liraya satılan konutların en pahalısı 260 bin 807 lira oldu.

İşte TOKİ’nin satış yaptığı iller ve fiyatlar

17

Amasya Hamamözü

131 bin 603 lira

27

Ankara Mamak

260 bin 807 lira

37

Denizli Çardak

157 bin 466 lira

47