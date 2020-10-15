TOKİ o illerde çekilişsiz kurasız konut satışına çıktı 131 bin liradan başlayan evler
Toplu Konut İdaresi (TOKİ), dar gelirli vatandaşlar için konut satışına devam ediyor. Uygun fiyatlarla satışa çıkarılan konutlar taksitle de alınabiliyor. İşte bazı illerde çekilişsiz kurasız uygun fiyata alınabilecek o konutlar...
TOKİ alt gelir grubundaki vatandaşlar için çok uygun fiyatlara konut satışı yapıyor. Ülkenin çeşitli illerinde birçok daire açık satış yöntemiyle alıcılarını bekliyor. Alt gelir grubu için en uygun 131 bin 603 liraya satılan konutların en pahalısı 260 bin 807 lira oldu.
İşte TOKİ’nin satış yaptığı iller ve fiyatlar
17
Amasya Hamamözü
131 bin 603 lira
27
Ankara Mamak
260 bin 807 lira
37
Denizli Çardak
157 bin 466 lira
47