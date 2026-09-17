TOKİ kiralık konut başvuruları başladı! 2026 başvurusu nasıl yapılır, kimler yararlanabilir?

TOKİ’nin İstanbul’daki 15 bin kiralık sosyal konut projesinde ilk etap başvurularının başlamasıyla şartlar ve başvuru ekranı araştırılıyor. “TOKİ kiralık konut başvurusu nasıl yapılır?”, “2026 TOKİ kiralık konut şartları neler?”, “Kimler başvurabilir?” ve “Başvurular ne zaman bitecek?” gibi sorular merak ediliyor. İlk etapta 1.071 konut kura yöntemiyle tahsis edilecek. Peki e-Devlet başvurusu nasıl yapılacak, gelir ve ikamet şartı ne? İşte ayrıntılar.

TOKİ KİRALIK KONUT BAŞVURUSU BAŞLADI MI?

Evet. İstanbul Kiralık Sosyal Konut Projesi için başvurular 14 Eylül 2026’da başladı. Başvuru süreci 25 Eylül 2026’ya kadar devam edecek. İlk etapta 1.071 konut hak sahiplerine tahsis edilecek. Projenin tamamında ise İstanbul genelinde 15 bin kiralık sosyal konut vatandaşların kullanımına sunulacak.

TOKİ KİRALIK KONUT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular yalnızca e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. Vatandaşların e-Devlet hesabına giriş yaptıktan sonra Toplu Konut İdaresi Başkanlığı hizmetleri arasındaki “Konut / İşyeri Başvuru” bölümüne ulaşması gerekiyor. Buradan kiralık sosyal konut projesi seçilerek başvuru tamamlanabilecek. Başvurunun kabul durumu da aynı bölümden takip edilebilecek.

TOKİ KİRALIK KONUT BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Başvuru sahibinin T.C. vatandaşı ve 18 yaşını tamamlamış olması gerekiyor. Bir hane adına yalnızca bir başvuru yapılabilecek. Başvuru sahibinin evli olması şartı aranırken 65 yaşını dolduranlarda bu koşul uygulanmayacak. Ayrıca başvuru tarihi itibarıyla İstanbul’da en az 1 yıldır kesintisiz ikamet etmek gerekiyor.

TOKİ KİRALIK KONUT GELİR ŞARTI NE KADAR?

Projeden yararlanmak isteyenlerin aylık ortalama hane halkı net gelirinin 100 bin TL’yi aşmaması gerekiyor. Gelir kriterinin yanı sıra başvuru sahibinin seçtiği kategori için açıklanan özel koşulları da sağlaması ve gerektiğinde belgeleyebilmesi gerekiyor.

ÜZERİNE EV OLAN TOKİ KİRALIK KONUTA BAŞVURABİLİR Mİ?

Hayır. Başvuru sahibinin veya eşinin Türkiye sınırları içerisinde tapuda kayıtlı bağımsız bir konutunun bulunmaması gerekiyor. Ayrıca başvuru sahibi veya eşi son 5 yıl içerisinde bağımsız konut alıp satmışsa projeye başvuramayacak. Daha önce TOKİ’den konut satın alanlar da başvuru şartlarını karşılamıyor.

TOKİ KİRALIK KONUTLAR KAÇ TL?

Kira niteliğindeki aylık tahsis bedelleri daire büyüklüğü ve bölgeye göre değişiyor. 1+1 konutlar 10 bin TL, 2+1 konutlar 12 bin TL, 3+1 konutlar 15 bin TL, 4+1 konutlar ise 18 bin TL’den başlayan aylık bedellerle tahsis edilecek. Bazı konut tiplerinde bölge ve daireye göre rakamlar daha yüksek olabilecek.

TOKİ KİRALIK KONUTLAR HANGİ İLÇELERDE?

Konutlar Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye, Üsküdar, Maltepe, Tuzla, Kartal, Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu, Güngören ve Arnavutköy’de bulunuyor. İstanbul’da şartları sağlayan vatandaşların başvurmak istedikleri ilçede ayrıca ikamet etme zorunluluğu bulunmuyor. İstanbul’da en az bir yıllık kesintisiz ikamet şartını sağlayanlar ilan edilen gruplardan tercih yapabilecek.

TOKİ KİRALIK KONUT KURASI NE ZAMAN?

İlk 1.071 konut için kura çekimi Ekim 2026’da yapılacak. Kura sonucunda hak sahibi olan vatandaşların konut teslimleri de ekim ayında başlayacak. Tahsis edilen konutlarda kalma süresi en fazla 3 yıl olacak ve bu süre uzatılmayacak.

TOKİ KİRALIK KONUTLARDA KİRA ARTIŞI NASIL OLACAK?

Konutun tesliminden itibaren ilk 12 ay boyunca tahsis bedeline zam yapılmayacak. İlk artış, 12 aylık sürenin tamamlanmasının ardından gelen ilk ocak ayında TÜFE oranına göre uygulanacak. Tahsis bedeli ödemeleri ise konutun teslimini takip eden ayın 20’sinde başlayacak.

TOKİ KİRALIK KONUT BAŞVURUSU ÜCRETLİ Mİ?

Hayır. Kiralık sosyal konut projesi için başvuru ücreti alınmıyor. TOKİ ayrıca vatandaşları dolandırıcılık girişimlerine karşı uyardı. Başvurular yalnızca e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor; telefon, SMS, WhatsApp veya sosyal medya üzerinden ücret, kapora ya da işlem bedeli isteyen kişilere ödeme yapılmaması gerekiyor.