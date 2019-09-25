Tokat'ta yetişiyor nesli tükenmek üzere! Çiçeği ayrı soğanı ayrı para ediyor

Zambakların soğanlarını sökerek yavru aldıklarını ifade eden Aydemir, “Akzambaklara yoğun bir ilgi var. Üniversiteler, belediyeler, tarım müdürlükleri istiyor, taleplerini karşılamaya çalışıyoruz. Geçen sene 5-10 bin arasında yavru aldık. Bu sene bereketli bir yıl oldu 40-50 bin arasında yavru aldık” dedi.