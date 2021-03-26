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Tokat'ta salgını fırsata çevirdi sipariş yağıyor! 24 saatte yapılıyor

Demirören Haber Ajansı
Tokat'ta salgını fırsata çevirdi sipariş yağıyor! 24 saatte yapılıyor

TOKAT'ta 37 yaşındaki lokanta işletmecisi Erhan Uzun salgın dönemini fırsata çevirdi.

Tokat'ta salgını fırsata çevirdi sipariş yağıyor! 24 saatte yapılıyor

Koronavirüs nedeniyle işlerinde düşüş yaşayan lokanta işletmecisi Erhan Uzun, iş yerindeki zararı karşılamak amacıyla işletmesinde yemeklerde kullandıkları kemik suyunu üretmeye karar verdi. Uzun, 24 saat boyunca kazanlarda kaynayan kemiklerden üretimi yapılan suyu satışa sunarak, medya hesaplarından paylaştı. 

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Tokat'ta salgını fırsata çevirdi sipariş yağıyor! 24 saatte yapılıyor

Uzmanların bağışıklık sistemini koruyan ve zararlı etkenler karşısında daima güçlü tutma konusunda etkili besin kaynağı olarak tavsiye ettiği kemik suyu, yoğun talep gördü. 

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Tokat'ta salgını fırsata çevirdi sipariş yağıyor! 24 saatte yapılıyor

Uzun, bunun üzerine günlük olarak konserve kavanozlarına doldurarak, satışına başladı. 

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Tokat'ta salgını fırsata çevirdi sipariş yağıyor! 24 saatte yapılıyor

Koronavirüs salgını nedeniyle herkesin evlerine kapandığını söyleyen Erhan Uzun, "Bizim de işlerimiz düşmeye başladı. Biz ne yaparız, işlerimizi nasıl artırırız, diye düşündük. Daha sonra bu kemik suyu aklımıza geldi. İnsanların ihtiyacı olduğunu düşündük." dedi. 

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