Tokat'ta dev tavşanları görenler şaşkına döndü! Fiyat ise dudak uçuklattı
TOKAT’ta, ağırlığı ve büyülüğü ile diğer cinslerine göre dikkat çeken velikan cinsi tavşanın fiyatı dudak uçuklattı.
Tokat Soğucak bağlarındaki bahçesini adeta küçük bir hayvanat bahçesine çeviren Mehmet Bingöl, beslediği onlarca cinste kanatlı kümes hayvanlarının yanı sıra 'velikan' cinsi tavşanları ev sahipliği yapıyor.
Büyüklüğü ve kilosu ile diğer tavşan türlerinden ayrılan tavşanları görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. 8-12 kilogram arasında büyüklüğe ulaşabilen tavşanlar, oldukça yoğun ilgi görüyor.
Yavrusu 400 lira: Geçtiğimiz yıl damızlık olarak aldığı bir çift tavşandan yavru almayı başaran Bingöl, onlara gözü gibi bakıyor. 10 gibi kısa bir sürede gözü açılan ve hızla büyüyen tavşanlara talebin oldukça fazla olduğunu belirten Bingöl, yavrularının çiftini 400 liradan sattığını söyledi.
2 bin lira: Diğer türlere göre pati ve kafa yapılarının oldukça büyük olan velikan cinsi tavşanların yetişkinlerinin ise 2 bin liradan satıldığını ifade eden Bingöl, oldukça fazla talep olduğunu kaydetti.