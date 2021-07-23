Tokat'ta 'burada bir şey olmaz' diyenlere inat yaptı! Milyonlar kazanacak: Topraktan fışkırdı

Aynalı, kendisine ‘burada bir şey olmaz’ şeklinde uyarıda bulunanlara kulak asmadığını ifade ederek, “Burası atıl bir yerdi, çevre köylerden burada hiçbir şey olmayacağını defalarca izah ettiler. Ama ben burayı hayvan gübresi ile iyi bir işleme, damlama sulamayla birlikte bu hale getirdim. Yani Erikbelen Ayazma çiftliği haline getirdim. Burası bir çiftlik oldu artık. Bana burada hiçbir şey yetişmez diyenlere de şunu söylemek istiyorum." ifadelerini kullandı.