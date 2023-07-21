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Tokat'ta Afrika'yı aratmayan görüntüler

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
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Tokat'ta Afrika'yı aratmayan görüntüler

TOKAT'ta, sıcaktan bunalan mandaların Kaz Gölü'nde serinlediği anlarda ortaya çıkan görüntüler Afrika'yı aratmadı.

Tokat'ta Afrika'yı aratmayan görüntüler

Kent merkezine 40 kilometre uzaklıkta bulunan Kaz Gölü, 110 kuş türüne ev sahipliği yapıyor.

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Tokat'ta Afrika'yı aratmayan görüntüler

Göl ayrıca sıcak havalarda mandalara da ev sahipliği yapıyor. Sıcaktan bunalan mandalar göle girip serinliyor. 

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Tokat'ta Afrika'yı aratmayan görüntüler

Amatör bir fotoğrafçı serinlemek için göle giren onlarca mandayı havadan görüntüledi.

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Tokat'ta Afrika'yı aratmayan görüntüler

Mandaların oluşturduğu görsel Afrika belgesellerini aratmadı.

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