Tokat'ta Afrika'yı aratmayan görüntüler
İhlas Haber Ajansı
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TOKAT'ta, sıcaktan bunalan mandaların Kaz Gölü'nde serinlediği anlarda ortaya çıkan görüntüler Afrika'yı aratmadı.
Kent merkezine 40 kilometre uzaklıkta bulunan Kaz Gölü, 110 kuş türüne ev sahipliği yapıyor.
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Göl ayrıca sıcak havalarda mandalara da ev sahipliği yapıyor. Sıcaktan bunalan mandalar göle girip serinliyor.
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Amatör bir fotoğrafçı serinlemek için göle giren onlarca mandayı havadan görüntüledi.
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Mandaların oluşturduğu görsel Afrika belgesellerini aratmadı.
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