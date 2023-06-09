Toka ile kapılarını açtıkları evleri soyuyorlardı. Hırsızlara şafak operasyonu!
Bursa’da şafak vakti aranan kişilere yönelik 46 adrese eş zamanlı yapılan operasyona 500 polis katıldı. Şehrin huzuru için aranan kişilerin evlerine koç başı ile giren polisler 41 zanlıyı gözaltına aldı.
Bursa'da ev, işyeri ve motosiklet hırsızlıkları üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri şafak vakti Temizlik 1 operasyonunda 25'i aranan 4'ü bayan 41 kişiyi gözaltına aldı.
Aile görünümlü kadın hırsızların toka ve maymuncukla açtıkları evleri soydukları, diğer hırsızların da yaz mevsimiyle birlikte motosiklet ve işyerlerinden çelik kasa çaldıkları ortaya çıktı.
Operasyonda 16 hırsızın yanı sıra ağır suçlardan aranan 25 kişi de gözaltına alındı. Özel harekat polisi zanlıları koç başı ile kapıları kırarak gözaltına aldı. Hırsızlık anlarının da güvenlik kameraları ortaya çıktı.
Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan aldıkları izinle şafak vakti Temizlik 1 operasyonuna start verdi.