TOGG için binlerce kişi Cimer'e başvuru yaptı! Talepler ise oldukça ilginç...
CİMER Togg için talep yağdı. Bugüne kadar CİMER'e 6 binin üzerinde kişi başvuru yaptı. Talepler ise ilginç. Togg'u sünnet arabası yapmak isteyen de var, gelin arabası yapmak isteyen de...
Türkiye'nin otomobili Togg'un ilk elektrikli modeli C-SUV, 2023'ün ilk üç çeyreğinin sonunda satışa sunulacak. Online satışa sunulacak otomobilin şubattan itibaren ön siparişe açılacağı duyuruldu.
Ancak, Togg için şimdiden büyük talep var. Tüketiciler nereye başvuracaklarını bilemedikleri için farklı yöntemler deniyor.
SÜNNET VE DÜĞÜN İÇİN...
Vatandaşların talep, ihbar ve şikâyetlerini ilettiği Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) Togg için talep yağdı. Bugüne kadar Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) 6 binin üzerinde kişi Togg için başvuru yaptı.
Sabah'ın haberine göre, Aralarında ilginç talepler de var. Çocuğunun sünneti için sünnet arabası, kızının düğünü için gelin arabası isteyenler de var. Togg bayilik teşkilatı yerine kullanıcıya yakın olmak için doğrudan satış modelini seçti.