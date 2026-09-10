TMO kuru üzüm alım fiyatlarını açıkladı! 2026 kuru üzüm kilogram fiyatı ne kadar oldu?

2026 sezonunda kuru üzüm üreticilerinin beklediği TMO alım fiyatları belli oldu. “TMO üzüm fiyatları ne kadar?”, “Kuru üzüm kilosu kaç TL?”, “9 numara üzüm fiyatı ne oldu?” ve “TMO üzüm alımları ne zaman başlayacak?” gibi sorular araştırılıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, 10 Eylül’de yeni fiyatları açıkladı. Peki hangi kalite üzüm kaç TL’den alınacak, alımlar hangi tarihte başlayacak? İşte detaylar...

TMO KURU ÜZÜM FİYATLARI 2026 NE KADAR OLDU?

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın açıkladığı 2026 alım tarifesine göre TMO, bandırmalı çekirdeksiz kuru üzümde kaliteye göre farklı fiyat uygulayacak. Buna göre 7 numara üzümün kilogramı 85 TL, 8 numara üzüm 90 TL, 9 numara üzüm 95 TL ve 10 numara üzüm 100 TL’den alınacak. Böylece açıklanan fiyat aralığı kilogram başına 85 TL ile 100 TL arasında oluştu.

9 NUMARA KURU ÜZÜM FİYATI KAÇ TL?

Üreticilerin en çok araştırdığı kalitelerden biri olan 9 numara bandırmalı çekirdeksiz kuru üzüm için TMO alım fiyatı kilogram başına 95 TL olarak açıklandı. 10 numara üründe fiyat 100 TL’ye çıkarken, 8 numara için 90 TL, 7 numara için ise 85 TL ödeme yapılacak.

TMO KURU ÜZÜM ALIMLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TMO, 2026 sezonu çekirdeksiz kuru üzüm alımlarına 15 Eylül 2026 tarihinde başlayacak. Bakanlık, alımlar öncesinde teknik altyapı, depolama kapasitesi, personel planlaması ve finansman hazırlıklarının tamamlandığını duyurdu. Üreticiler açıklanan kalite kriterlerine göre ürünlerini TMO’ya teslim edebilecek.

2026 KURU ÜZÜM FİYATLARI NEDEN AÇIKLANDI?

TMO’nun müdahale alım kararı, hasat döneminde piyasa fiyatlarında yaşanabilecek düşüşün önüne geçmek ve üreticiyi korumak amacı taşıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, çekirdeksiz kuru üzümün Türkiye’nin tarım sektörü ve ihracat gelirleri açısından stratejik ürünlerden biri olduğuna dikkat çekti.

KURU ÜZÜMDE EN YÜKSEK TMO FİYATI KAÇ TL?

2026 tarifesinde en yüksek TMO alım fiyatı 10 numara bandırmalı çekirdeksiz kuru üzüm için belirlendi. Bu kalite ürün kilogram başına 100 TL’den alınacak. En düşük fiyat ise 7 numara kuru üzümde 85 TL olarak açıklandı. Kalite yükseldikçe TMO’nun kilogram başına ödediği tutar da artıyor.

ÜRETİCİLER KURU ÜZÜM İÇİN NE KADAR FİYAT BEKLİYORDU?

Fiyat açıklanmadan önce Manisa’daki üretici temsilcileri maliyetlerdeki artışı gerekçe göstererek daha yüksek bir müdahale fiyatı talep etmişti. Bazı ziraat odaları ve üretici temsilcileri 7 numara kuru üzüm için 150 TL ve üzeri fiyat beklentisini dile getirmişti. TMO’nun 10 Eylül’de açıkladığı resmi tarife ise 7 numarada 85 TL’den başlayıp 10 numarada 100 TL’ye kadar çıktı.