Tiyatrocular ve ünlüler hakkında konuşan Okan Bayülgen'den olay sözler
Ünlü komedyen Okan Bayülgen, korona salgını sonrası zor günler geçirdiğini açıklayan ünlülere çok sert tepki gösterdi.
TV100'de Uykusuzlar Kulübü isimli program yapan komedyen Okan Bayülgen, karşılaştığı basın muhabirlerine oldukça samimi ve bir o kadar da salgın sonrası maddi zorluklar çektiklerini ifade eden ünlülere ve tiyatroculara sert çıktı.
Ünlü komedyen açıklamasında, ünlülerin bu açıklamalarını çor çirkin bulduğunu söyledi. Bayülgen, "Çok çirkin buluyorum. Ben tiyatrocuyum diye bana sahip çıkın diye aptalca bir şey olmaz. E o zaman bu dönemde çalışmayan meslek gruplarını ne yapacağız." ifadelerini kullandı.
Okan Bayülgen, sözlerinin devamında, "Hizmet sektöründekiler ne olacak?, sağlıkçıları ne yapacağız?, kuryeleri ne yapacağız?, en çok tiyatrocular ağlıyor, dizilerde oynayanlar ağlıyorlar. Sürekli ağlıyorlar. Ağlanacak bir şey yok. Bu yükün altından hep beraber çıkacağız" dedi.
Ünlü komedyenin bu sözleri kısa sürede sosyal medya platformu Twitter'da TT listesine girdi ve günün en çok konuşulanları arasında yerini aldı.