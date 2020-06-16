Tiyatrocular ve ünlüler hakkında konuşan Okan Bayülgen'den olay sözler

Ünlü komedyen açıklamasında, ünlülerin bu açıklamalarını çor çirkin bulduğunu söyledi. Bayülgen, "Çok çirkin buluyorum. Ben tiyatrocuyum diye bana sahip çıkın diye aptalca bir şey olmaz. E o zaman bu dönemde çalışmayan meslek gruplarını ne yapacağız." ifadelerini kullandı.