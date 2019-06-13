Tıp tarihinde bir ilk! Malatya'da eş zamanlı 5 karaciğer nakli sonuçlandı
MALATYA'da Guinness Rekorlar Kitabı'na adını yazdırmak isteyen Türk hekimler eş zamanlı organize edilen 5 karaciğer naklinin başarıyla tamamlandığı bildirildi.
Türkiye'nin gözü kulağı dün başlayan karaciğer nakillerindeydi. Malatya'da İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde eş zamanlı olarak gerçekleştirilmek istenen 5 karaciğer nakli, başarıyla sonuç verdi. 10 ayrı odada 36'sı cerrah 100'ün üzerinde personelin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonlar yaklaşık 13 saat sürdü.
Hastalar yoğun bakımda: Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, ameliyatların ardından yaptığı açıklamada, işlemlerin başarıyla halledildiğini belirtti. Hastaların yoğun bakıma alındığını aktaran Kızılay, konuşmasına şu şekilde devam etti;
Ülkemiz için büyük kazanç: "Ameliyatlar şeffaf bir şekilde tamamlandı ve kayıt altına alındı. Bütün ameliyatlar görüntü kaydına alındı. Bu üstün başarılı ameliyatları gerçekleştiren, aramızda olan bütün ekibimize teşekkür ediyorum, gurur duyuyorum. Ülkemiz için büyük kazanç olduğunu ifade etmek istiyorum."
Aynı anda bitecekti: Karaciğer Nakli Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sezai Yılmaz ise nakil ameliyatları aynı anda başlatıp akşam itibariyle bitirmeyi planladıklarını hatırlattı. Yaklaşık 13 saatin ardından operasyonların başarılı şekilde tamamlandığını ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti: