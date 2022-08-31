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Timurlenk’in ordusuyla başladı, 'şifa'sını duyanlar Denizli'ye akın etti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
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Timurlenk’in ordusuyla başladı, 'şifa'sını duyanlar Denizli'ye akın etti

DENİZLİ'de, özel çamurun şifasını duyan akın ediyor. İddiaya göre 'şifa' hikayesi M.S. bin 300’lü yıllarda başladı ve bugüne dek geldi.

Timurlenk’in ordusuyla başladı, 'şifa'sını duyanlar Denizli'ye akın etti

Sarayköy ilçesine bağlı Tekke Mahallesinde bulunan kaplıca, Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanından gelenlere şifa dağıtıyor. 

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Timurlenk’in ordusuyla başladı, 'şifa'sını duyanlar Denizli'ye akın etti

Tamamlayıcı tedavi: Kaplıcanın bulunduğu yerde oteli olan Mustafa Şen, "Bu şifalı çamur; kireçlenme, romatizmal hastalıkların kronik dönemlerinde tamamlayıcı tedavi unsuru olarak kullanılabilmektedir. Kükürtlü Mineralli Çamur ve Turba Gurubu Çamur şeklindeki iki ayrı çamuru ile ayrıca uyuz, sedef gibi cilt hastalıklarına da iyi gelmektedir” dedi.

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Timurlenk’in ordusuyla başladı, 'şifa'sını duyanlar Denizli'ye akın etti

"Timurlenk'in ordusu şifa buldu" rivayeti

Şen, "Tarihi rivayetlere göre, ünlü Moğol İmparatoru Timurlenk’in Anadolu’yu işgal ettiği dönemde uyuz hastalığına yakalanan binlerce askerinin bu kaplıcada tedavi oldukları söylenmektedir." dedi.

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Timurlenk’in ordusuyla başladı, 'şifa'sını duyanlar Denizli'ye akın etti

"100 yılda oluşuyor"

Şen, "Yüksek miktarda bitkisel kökenli organik madde içeriğine sahip birinci sınıf bir çamurdur. Bitki ve köklerinin, toprak altında oksijensiz ortamda, termal su ile etkileşerek en az yüz yıllık bir süreçte çürümesiyle oluşur” diye konuştu.

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