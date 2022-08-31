Timurlenk’in ordusuyla başladı, 'şifa'sını duyanlar Denizli'ye akın etti
DENİZLİ'de, özel çamurun şifasını duyan akın ediyor. İddiaya göre 'şifa' hikayesi M.S. bin 300’lü yıllarda başladı ve bugüne dek geldi.
Sarayköy ilçesine bağlı Tekke Mahallesinde bulunan kaplıca, Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanından gelenlere şifa dağıtıyor.
Tamamlayıcı tedavi: Kaplıcanın bulunduğu yerde oteli olan Mustafa Şen, "Bu şifalı çamur; kireçlenme, romatizmal hastalıkların kronik dönemlerinde tamamlayıcı tedavi unsuru olarak kullanılabilmektedir. Kükürtlü Mineralli Çamur ve Turba Gurubu Çamur şeklindeki iki ayrı çamuru ile ayrıca uyuz, sedef gibi cilt hastalıklarına da iyi gelmektedir” dedi.
"Timurlenk'in ordusu şifa buldu" rivayeti
Şen, "Tarihi rivayetlere göre, ünlü Moğol İmparatoru Timurlenk’in Anadolu’yu işgal ettiği dönemde uyuz hastalığına yakalanan binlerce askerinin bu kaplıcada tedavi oldukları söylenmektedir." dedi.
"100 yılda oluşuyor"
Şen, "Yüksek miktarda bitkisel kökenli organik madde içeriğine sahip birinci sınıf bir çamurdur. Bitki ve köklerinin, toprak altında oksijensiz ortamda, termal su ile etkileşerek en az yüz yıllık bir süreçte çürümesiyle oluşur” diye konuştu.