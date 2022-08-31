Timurlenk’in ordusuyla başladı, 'şifa'sını duyanlar Denizli'ye akın etti

Tamamlayıcı tedavi: Kaplıcanın bulunduğu yerde oteli olan Mustafa Şen, "Bu şifalı çamur; kireçlenme, romatizmal hastalıkların kronik dönemlerinde tamamlayıcı tedavi unsuru olarak kullanılabilmektedir. Kükürtlü Mineralli Çamur ve Turba Gurubu Çamur şeklindeki iki ayrı çamuru ile ayrıca uyuz, sedef gibi cilt hastalıklarına da iyi gelmektedir” dedi.