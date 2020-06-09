Time Dergisi 2020 yılının en iyi 10 yabancı dizisini sıraladı!
Time Dergisi 2020 yılında yayımlanan en iyi 10 yabancı diziyi sıraladı. Listede izleyicisinden tam not almış diziler yer alıyor..
ABD'nin ünlü Time Dergisi 2020 yılında, kimi ilk defa kimi de yeni bölümleriyle seyirciyle buluşan ilk 10 diziyi sıraladı. İşte koronavirüs günlerinde izleyiciyle buluşan en iyi 10 yabancı dizi..
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Better Call Saul - Breaking Bad dizisinin öncesini ve devamını anlatıyor.
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Better Things - Bir yandan üç kız çocuğunu yetiştirmeye çalışırken, bir yandan da oyunculuk kariyerinde başarıyı yakalamaya çalışan bekar anne Sam'in hikayesini anlatıyor.
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Betty - New York City'de geçen dizide, erkek kaykaycıların hakim olduğu bir dünyada var olmak için zorlu bir mücadeleye girişen genç kadınlara odaklanılıyor.
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