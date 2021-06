TikTok fenomeni Başak Ermiş'e oyuncu Can Topçu'dan tayt dayağı! 'Ölmek istemiyorum'

TikTok fenomeni Başak Ermiş (22) ve üç aydır birlikte olduğu Can Topçu (19), Kağıthane Çeliktepe Mahallesi’ndeki evde yaşıyordu. Önceki akşam eve arkadaşları da gelmiş sohbet ediyorlardı. Can Topçu, Başak Ermiş’in giydiği tayttan rahatsız olarak değiştirmesini istedi. Başak Ermiş, bu isteğe olumlu yanıt vermeyerek oturmaya devam etti. İsteğinin yerine gelmediğini gören Can Topçu, Başak Ermiş’i arkadaşlarının yanında yumruklamaya başladı.