TikTok fenomeni Başak Ermiş'e oyuncu Can Topçu'dan tayt dayağı! 'Ölmek istemiyorum'
Sosyal medya fenomeni Başak Ermiş, bir süredir birlikte olduğu erkek arkadaşı oyuncu Can Topçu tarafından tayt giydiği için bayılana kadar dövüldü. Eniştesini arayarak dayaktan kurtulan Başak Ermiş, “Ölmek istemiyorum, kurtarın beni” diye yardım istedi.
TikTok fenomeni Başak Ermiş (22) ve üç aydır birlikte olduğu Can Topçu (19), Kağıthane Çeliktepe Mahallesi’ndeki evde yaşıyordu. Önceki akşam eve arkadaşları da gelmiş sohbet ediyorlardı. Can Topçu, Başak Ermiş’in giydiği tayttan rahatsız olarak değiştirmesini istedi. Başak Ermiş, bu isteğe olumlu yanıt vermeyerek oturmaya devam etti. İsteğinin yerine gelmediğini gören Can Topçu, Başak Ermiş’i arkadaşlarının yanında yumruklamaya başladı.
Evde bulunan arkadaşları Başak Ermiş’i kurtarmak istedi ancak bu pek mümkün olmadı. Can Topçu öfkeyle saldırmaya ve yumruklamaya devam etti. Başak Ermiş, aldığı darbeler sonucu bir süre bayıldı.
Ayıldığında da eniştesini arayarak yardım istedi. Can Topçu evden kaçtı. Eniştesi tarafından evden alınan Başak Ermiş, annesinin evine götürüldü. Hastanede darp raporu alan Başak Ermiş, polis merkezine giderek şikâyetçi oldu. Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.
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Genç fenomen, saatlerce yumruk yediğini ve daha sonra bayıldığını belirterek yadıklarını şöyle özetledi: “Bayıldıktan sonra beni uyandırmaya çalıştı, uyandığımda gitti. Hemen eniştemi aradım, geldi aldı beni. Darp raporu aldık."