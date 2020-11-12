Tık uğruna yaptığına bak! Haliç Köprüsü'nde tehlikeli yürüyüş
Sosyal medyada beğeni almak uğruna canını hiçe sayan bir genç Haliç Köprüsü kirişlerine çıkarak yürüdü. Yürekleri ağza getiren o anları da başka bir arkadaşına kayıt altına aldırdı.
Sosyal medya hesaplarından paylaşmak için Haliç Köprüsü kirişlerinde tehlikeye aldırmadan yürüdüğü anları arkadaşlarına video çektirdiği iddia edilen genç, yürekleri ağza getirdi.
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Haliç Köprüsünün kirişlerine çıkan kişi, iddiaya göre sosyal medya hesaplarından paylaşmak için arkadaşlarına video çektirdi.
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Kirişlerin üzerinde yürüyen genç, tehlikeye aldırmadan o anları arkadaşlarına kaydettirdi.
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Yürekleri ağza getiren anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
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