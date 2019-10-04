THY'nın kadın pilotu 10 ay süren kanser savaşını kazanarak göklere yeniden döndü

Pilot olmadan önce de hava trafik kontrolörlüğü yapan Derin, hastalığını araştırırken, 55 yaşındaki annesine de aynı teşhisin konulduğu haberini aldı. Hastalığını en yakın arkadaşı dışında kimseyle paylaşmayan Bilge Derin, annesine de üzülmemesi için hastalığını söylemedi. Uçuşlarına ara vermek zorunda kalan Bilge Derin, yaklaşık 5 ay boyunca annesinin tedavisinin de yanında oldu. Kendi ifadesiyle önce düşmanını tanıdı, onu nasıl yeneceğine karşı bilinçlendi.

Kanseri savaşını kazandı göklere geri döndü