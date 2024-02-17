The Economist, Türk dizilerini mercek altına aldı! Yüzde 184 artış var
The Economist, 2020 ile 2023 yılları arasında Türk dizilerine yönelik küresel talebin yüzde 184 arttığını ve bu oranın Kore dizileri için yüzde 73 olduğunu yazdı.
Britanya merkezli haftalık The Economist dergisi, Türkiye'nin şu anda ABD ve Britanya'nın ardından en büyük dizi ihracatçısı konumunda olduğunu yazdı. Parrot Analytics'in verilerini aktaran The Economist, 2020 ile 2023 yılları arasında Türk dizilerine yönelik küresel talebin yüzde 184 arttığını ve bu oranın Kore dizileri için yüzde 73 olduğunu yazdı.
Daha önce Muhteşem Yüzyıl dizisi Türk dizilerinin dünyaya açılan ilk dalgasını oluşturuyordu ancak The Economist'e göre yeni favori ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy'un başrolünde oynadığı Gaddar dizisi.
Türk dizilerinin en büyük ithalatçıları İspanya, Suudi Arabistan ve Mısır
Türk dizilerinin yalnızca Orta Doğu'da değil, Avrupa ve Latin Amerika'da popüler olduğunu yazan The Economist, geçen yıl yeni Türk dizilerinin en büyük üç ithalatçısının İspanya, Suudi Arabistan ve Mısır olduğunu kaydetti.
"Müslümanlar 'terörist' ya da 'taksi şoförü olarak gösterilmiyor"
Dergi, yurtdışında Türk dizilerinin bu kadar izlenmesinin sebeplerini de araştırdı. The Economist'e göre birinci neden dizilerin göze hitap etmeleri. Yani manzaralar, lüks kostümler ve yakışıklı oyuncular dizilerin izlenme oranlarını artırıyor. Öte yandan Arap izleyiciler, Türk dizilerinin Müslümanları, Hollywood'un sıklık yaptığı gibi "terörist" ya da "taksi şoförü" olarak değil, kahraman olarak göstermesini takdir ediyor.