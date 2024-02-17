The Economist, Türk dizilerini mercek altına aldı! Yüzde 184 artış var

"Müslümanlar 'terörist' ya da 'taksi şoförü olarak gösterilmiyor"

Dergi, yurtdışında Türk dizilerinin bu kadar izlenmesinin sebeplerini de araştırdı. The Economist'e göre birinci neden dizilerin göze hitap etmeleri. Yani manzaralar, lüks kostümler ve yakışıklı oyuncular dizilerin izlenme oranlarını artırıyor. Öte yandan Arap izleyiciler, Türk dizilerinin Müslümanları, Hollywood'un sıklık yaptığı gibi "terörist" ya da "taksi şoförü" olarak değil, kahraman olarak göstermesini takdir ediyor.