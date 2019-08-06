TFF Süper Kupa öncesi iki takım ortak basın toplantısı düzenledi

Akhisarspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak da, geçen senenin son şampiyonu olarak bu finalde yer aldıklarını ifade ederek, "Amacımız devamını getirmek ve 2'nci kez kupayı Akhisar'a götürmek. Akhisarspor, geçen sene talihsiz bir şekilde ligden düştü ama ligin son 7 senesine damga vuran takımlardan biri olduk. Hedefimiz layık olduğumuz lige geri dönmek. Çok önemli bir maç oynayacağız ve kendimizi de göreceğiz. Umarım bizim için güzel bir maç olur. Hak edip kupayı almak istiyoruz. Oyuncularıma keyif alması gerektiğini söyledim. İnşallah kazanıp hem lig, hem de bu yol için iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Selçuk'a çok teşekkür ediyorum. Çok güzel şeyler söyledi. Geçen seneki şampiyonluklarını kutluyorum" dedi.