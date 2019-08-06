TFF Süper Kupa öncesi iki takım ortak basın toplantısı düzenledi
TFF Süper Kupa finali öncesinde Galatasaray ve Akhisarspor ortak basın toplantısı düzenledi.
7 Ağustos Çarşamba akşamı oynanacak maç öncesi düzenlenen basın toplantısına Akhisarspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, kaptan Kadir Keleş, Galatasaray Antrenörü Levent Şahin ve kaptan Selçuk İnan katıldı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ise cezalı olduğu için basın toplantısına katılamadı.
Galatasaray kaptanı Selçuk İnan, Akhisar ile 3'üncü kez final oynayacaklarını hatırlatarak, "Bu vesile ile Akhisar camiasına başarılar diliyorum. Tebrik ediyorum böyle finallere çıkmak kolay bir iş değil. Zor bir maç olacak, Mehmet ağabeyi de tebrik ediyorum. Güçlü bir takım karşımızda olacak. İnşallah hak edenin kazanacağı bir maç olur" dedi.
Akhisarspor kaptanı Kadir Keleş ise, oynayacakları maç için heyecanlı olduklarını belirterek, "Kulüp tarihimizde 2'nci kez oynayacağımız bu final gurur verici bir olay. Elimizden geldiğince temsil edeceğiz ve kulübü layık olduğu yere taşımak için emek veriyoruz" diye konuştu.
Akhisarspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak da, geçen senenin son şampiyonu olarak bu finalde yer aldıklarını ifade ederek, "Amacımız devamını getirmek ve 2'nci kez kupayı Akhisar'a götürmek. Akhisarspor, geçen sene talihsiz bir şekilde ligden düştü ama ligin son 7 senesine damga vuran takımlardan biri olduk. Hedefimiz layık olduğumuz lige geri dönmek. Çok önemli bir maç oynayacağız ve kendimizi de göreceğiz. Umarım bizim için güzel bir maç olur. Hak edip kupayı almak istiyoruz. Oyuncularıma keyif alması gerektiğini söyledim. İnşallah kazanıp hem lig, hem de bu yol için iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Selçuk'a çok teşekkür ediyorum. Çok güzel şeyler söyledi. Geçen seneki şampiyonluklarını kutluyorum" dedi.