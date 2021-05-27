Teşkilat'ın oyuncusu Çağlar Ertuğrul'dan Şeyma Şubaşı açıklaması bakın ne dedi
Teşkilat dizisinin başrolü Çağlar Ertuğrul, Şeyma Subaşı'na yaptığı gönderme hakkında ilk kez konuştu.
TRT1'in reytingleri sallayan dizisi Teşkilat'ta oynayan Çağlar Ertuğrul ve sevgilisi Kayra Manukyan geçtiğimiz gün Bebek'te objektiflere takıldı. Basın mensuplarıyla kısa bir sohbet eden Ertuğrul, ''Seyircinin desteği çok hoşumuza gidiyor. Diziye olan ilgi çok güzel. Çekimler için yarın Ankara'ya döneceğim'' dedi.
Ertuğrul, muhabirlerin 'Sosyal medya hesabınızdan Şeyma Subaşı ve Mısırlı milyarder sevgilisine yaptığınız gönderme gündem oldu. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz?' sorusunu sordu.
Ertuğrul, ''Ben ona gönderme yapmadım. Ben sadece Mortal Kombat'ı izlemek istediğimiz belirttim'' dedi.
Ne olmuştu?: Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Alsaloussi'nin, özel jet bulamayınca hava yolu şirketi ile konuşup bir uçağın tüm biletlerini satın alarak sevgilisine jest yapmıştı. Subaşı, o anları 'Özel jet bulamayınca tüm uçağı bizim için rezerve etti' notuyla paylaşmıştı. Subaşı'nın paylaşımının ardından jet konusu sosyal medyanın gündemine oturdu.