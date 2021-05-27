Teşkilat'ın oyuncusu Çağlar Ertuğrul'dan Şeyma Şubaşı açıklaması bakın ne dedi

Ne olmuştu?: Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Alsaloussi'nin, özel jet bulamayınca hava yolu şirketi ile konuşup bir uçağın tüm biletlerini satın alarak sevgilisine jest yapmıştı. Subaşı, o anları 'Özel jet bulamayınca tüm uçağı bizim için rezerve etti' notuyla paylaşmıştı. Subaşı'nın paylaşımının ardından jet konusu sosyal medyanın gündemine oturdu.