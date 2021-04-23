Teşkilat dizisinin başrolü Deniz Baysal Yurtçu'nun eşinden de kötü haber geldi
TRT1'deki Teşkilat dizisinin oyuncusu Deniz Baysal Yurtçu koronavirüse yakalanmıştı eşinden de kötü haber geldi.
Milli İstihbarat Teşkilatı'nın desteklediği ilk dizi Teşkilat'ın setinde son zamanlarda koronavirüs paniği yaşandı. Dizinin başrol oyuncularından Deniz Baysal Yurtçu koronavirüse yakalandı. Sette paniğe neden olan bu gelişme sonrası tüm ekibin karantiya alındığı öğrenildi.
Deniz Baysal Yurtçu, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:
''Arkadaşlarr :) Haber doğru, covid oldum. Evde 10 günlük karantinadayım. İyiyim, moralim yerinde, sadece koku alamıyorum. Atlatacağım inşallah. Ama gerçekten iyiyim, merak ettiğiniz için çok teşekkür ederim.''
''Yalnız değilim, Barış da benimle bu süreçte. Evde ayrı ayrı takılıyoruz, o negatif çok şükür. En iyi ilaçlardan biri moral. Benim moralim de yerinde…''
Deniz Baysal Yurtçu'nun ardından müzisyen eşi Barış Yurtçu da koronavirüse yakalandı.