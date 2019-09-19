Tesettüre giren Gamze Özçelik moda dünyasına adım attı kıyafet tasarladı

"Özellikle kendi giyebileceğim şeyler yapmak istedim. Dışarı çıkarken de kendi bayan arkadaşlarımlayken de rahat giyebileceğim, keyif alacağım ama çok da gösterişli olmayan sade kıyafetler, dış giyimler hazırlamaya çalıştık. Güzel örtmesine dikkat ettik. En önemli dikkat ettiğimiz buydu."