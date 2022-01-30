Terörist aşkıyla fotoğrafları çıkan HDP'li Semra Güzel kaçtı mı? Yarın son gün ama hiç görünmedi

Son haftalarda Türkiye gündeminden düşmemesine karşın HDP Milletvekili Semra Güzel ne çıkıp konuştu ne de bir yerde görüntülerine rastlandı. TBMM'de Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması için oluşturulan hazırlık komisyonu savunma için çağrı tebligatını ulaştırmak için kendisine ulaşamadığı için sekretaryasına yaptı.