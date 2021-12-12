Terlemeyle gitti acı gerçeği öğrendi! 'Hançerler ciğerlerinize saplanıyor' deyip Boğaç Aksoy anlattı
Kanal D'nin fenomen dizisi Arka Sokaklar'da Volkan karakterini canlandıran genç oyuncu Boğaz Aksoy zorlu süreçle ilgili itiraflarda bulundu.
2012'de katıldığı modellik yarışmasında 3. seçildi. Avrupa'da ve Çin'de birçok markanın reklam yüzü oldu. Aldığı oyunculuk eğitiminin ardından beyazperdede kendisine hemen rol buldu. Pek çok kişi onu 'Çılgın Dersane' filmindeki 'Cenker' karakteriyle tanısa da asıl popülerliğini 'Arka Sokaklar'daki 'Volkan Komiser' rolüyle kazandı. 4 sezon rol aldı.
Diziden ayrıldıktan sonra yeni bir arayışa girdiği sırada hayat ona hiç tahmin edemeyeceği bir sürece sürükledi. Lenfomaya yakalandığını öğrendi. Kötü haberi aldığındaki umutsuzluğunu uzun sürdürmedi ve mücadelesine hemen başladı.
Yaklaşık 8 ay süren tedavinin ardından da kanseri yendi. Şimdilerde sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Boğaç Aksoy yaşadıklarını tüm samimiyetiyle anlattı.
Hastanedeki tedavin bitti, artık evdesin... Şu anki sağlık durumun hakkında bilgi verir misin?
Öncelikle ilginizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bu süreçte dualarıyla, dostluk ve dayanışma mesajlarıyla bana moral veren, direnme gücü ve umut aşılayan herkese sonsuz derecede minnettarım. Evet hastanedeki tedavi bitti; artık evdeyim... Bundan sonraki tedavi ve iyileşme süreci evden devam edecek.