Terlemeyle gitti acı gerçeği öğrendi! 'Hançerler ciğerlerinize saplanıyor' deyip Boğaç Aksoy anlattı

Hastanedeki tedavin bitti, artık evdesin... Şu anki sağlık durumun hakkında bilgi verir misin?

Öncelikle ilginizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bu süreçte dualarıyla, dostluk ve dayanışma mesajlarıyla bana moral veren, direnme gücü ve umut aşılayan herkese sonsuz derecede minnettarım. Evet hastanedeki tedavi bitti; artık evdeyim... Bundan sonraki tedavi ve iyileşme süreci evden devam edecek.