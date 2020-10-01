'Terbiyesiz' deyip çıkışan Acun Ilıcalı'ya Şehrazat cevap verdi kavga giderek büyüyor

Şehrazat, yaptığı diğer paylaşımda ise, "Aldığın uçakta en azından benim hiç gözüm yok! İstersen 1000 tane uçak al ancak önce teliflerimizi öde. Hak yeme! Kursağına yapışır Acun Ilıcalı. Senin yaşın kadar benim kariyerim! Hiç utanma yok demi" ifadelerini kullandı.