Teraziyi Eğmeyen Adam

Nevşehir’den çıkıp İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı makamına uzanan bir hikâye…

Bu, sadece bir kariyer basamağı değil; azmin, disiplinin ve devlet terbiyesinin hikâyesidir.

Sayın Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olduğu dönemde Türkiye’nin en ağır dosyalarına imza attı. Terör örgütlerinden organize suç şebekelerine, kamu düzenini tehdit eden yapılardan devletin güvenliğini hedef alan oluşumlara kadar birçok kritik soruşturmada kararlılık gösterdi. Hukukun çizdiği sınırlar içinde ama tavizsiz bir iradeyle hareket etti.

İstanbul gibi 17 milyonluk bir metropolde adalet mekanizmasını sevk ve idare etmek kolay değildir. O makam, sadece hukuk bilgisi değil; cesaret, soğukkanlılık ve baskı altında karar verebilme kabiliyeti ister. Sayın Gürlek o dönemde suçlular için “zor bir savcı” olarak anıldı. Çünkü dosya kim olursa olsun rafta beklemedi. İddianameler teknik olarak sağlam, hukuki olarak gerekçeli ve kamu vicdanını tatmin edecek şekilde hazırlandı, tarafsızca.

Onu yakından tanıyanların dikkat çektiği bir özellik var: Mütevazılığı.

“Ben Akın Gürlek’im, makamlar gelip geçicidir, adaletin emanetçisiyim ve hizmetkârıyım.” sözü, aslında devlet anlayışının özeti. Kişilerin değil kurumların kalıcı olduğuna inanan bir yaklaşım.

Şimdi ise 17 milyon İstanbulluya hizmet eden bir başsavcı değil, 86 milyona karşı sorumlu bir Adalet Bakanı var karşımızda. Bu geçiş sembolik değil; sorumluluğun çapı büyüdü. Türkiye’nin yargı reformu süreci, adalet hizmetlerinin hızlanması, mahkemelerin etkinliği, infaz düzenlemeleri, vatandaşın adalete erişimi… Hepsi artık onun masasında.

Yeni bakanın enerjisi ve gençliği önemli. Siyasette ve bürokraside zaman zaman görülen hantallığın yerine dinamizm koyma iddiası var. “Telefonum tüm vatandaşlarıma açık” ifadesi ise erişilebilirlik mesajıdır. Bu söylem hayata geçirilirse, adalet algısında ciddi bir güven artışı sağlar.

Ancak burada asıl mesele şudur:

Adalet kişilere göre eğilip bükülmez. Kurumların yıpratılmaması esastır. Güçlü bir devlet, güçlü kurumlarla ayakta kalır. Gürlek’in geçmiş performansı, kurumsal refleksi önceleyen bir çizgiye işaret ediyor.

Adalet Bakanlığı koltuğu bir makam değil, ağır bir emanettir.

Bu emaneti taşıyan isim için bugün söylenecek en doğru söz şudur:

Hayırlı olsun Sayın Bakan

Ve adalet terazisi hiç şaşmasın.

Devletin Gece Lambası

İçişleri Bakanlığı öyle masa başı bir makam değildir. Orası 24 saat açık bir kriz merkezidir. Çetelerin, organize suç ağlarının, sokak eşkıyalarının, uyuşturucu baronlarının, sınır güvenliğini test eden yapıların karşısında dimdik durma yeridir. Eğer bir anne çocuğunu sokağa gönderirken endişe ediyorsa, İçişleri Bakanı da endişe edecek. Vatandaş huzurla uyumuyorsa, o koltukta oturan kişi rahat uyuyamaz.

Sayın Mustafa Çiftçi’nin hayat hikâyesine baktığınızda “kamuya adanmış ömür” ifadesi abartı durmuyor. Disiplinli bir bürokrasi geçmişi, sahada yoğrulmuş yöneticilik tecrübesi… Üstelik bunun üzerine eklenmiş birden fazla fakülte diploması. Akademik donanımın yanında hafızlık gibi ciddi bir manevi birikim. Bu ikisi yan yana geldiğinde ortaya ilginç bir profil çıkıyor: Hem teknik hem ahlaki sorumluluk bilinci yüksek bir devlet adamı.

İçişleri Bakanlığı makamı serttir. Kararları nettir. Tereddüt kaldırmaz.

Çetelerin tepesine çökülürken romantizm yapılmaz. Sokak güvenliği sağlanırken mazeret üretilmez. Devlet, suçla mücadelede tereddüt ederse suç cesaretlenir. Bu yüzden o koltukta oturan kişinin refleksi hızlı, iradesi sağlam olmalıdır.

Çiftçi’nin önünde zorlu bir dosya var:

Şehir güvenliği.

Göç yönetimi.

Organize suçla mücadele.

Siber tehditler.

Toplumsal huzurun korunması.

Ama şunu unutmamak gerekir: Güvenlik sadece operasyon değildir; güvenlik aynı zamanda adalet duygusudur. Sokakta devriye gezen polis kadar, vatandaşa dokunan bir devlet dili de önemlidir.

Yeni İçişleri Bakanı için en kritik cümle şudur:

Devlet uyumaz.

Eğer bir çocuk gece evine güvenle dönebiliyorsa, bir anne pencereye koşup sokak lambasına bakmak zorunda kalmıyorsa, bir baba “Acaba?” demiyorsa… İşte o zaman İçişleri Bakanı görevini yapmış demektir.

Sayın Bakan Mustafa Çiftçi’ye yeni görevinde başarılar.

Bu ülke huzur ister.

Ve huzur, güçlü bir irade ister.